Covid: in Italia 12.756 contagi e 499 morti, in Emilia-Romagna 1.079 nuovi positivi Nel mondo la speranza è legata al vaccino. Anche dal Canada ok alla cura Pfizer

Diminuiscono i nuovi contagi nella penisola: sono 12.756 i casi rilevati nelle ultime 24 ore, ma su un numero minore di tamponi (più di 118mila gli esami effettuati, oltre 30mila in meno rispetto alla giornata precedente). Allo stesso tempo, il numero delle vittime in un solo giorno è di 499. Nell'intera Italia il tasso di positività è al 10,8%, in crescita rispetto a ieri. I numeri dell'ultimo bollettino descrivono un calo sia delle terapie intensive che dei ricoveri nei reparti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In Emilia-Romagna 1.079 i nuovi casi di Coronavirus su oltre 10mila tamponi; 80 quelli nel Riminese. In Regione il tasso di positività è al 10,3%, molto vicino al dato nazionale. 46 i decessi su tutto il territorio, 10 dei quali in provincia di Rimini. Tra le buone notizie, il numero dei nuovi guariti (1.711) che supera quello dei contagiati, sempre nelle ultime 24 ore.

A livello globale, la speranza è legata al vaccino. Dopo l'avvio della somministrazione in Gran Bretagna, anche il Canada dà il via libera alla cura targata Pfizer. Nel mondo superati i 68 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. I più colpiti restano gli Stati Uniti con oltre 15,1 milioni di contagi e quasi 286mila morti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: