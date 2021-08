COVID 19 Covid: in Italia calano le vittime ma salgono ricoveri e intensive In Emilia-Romagna 555 contagi - di cui 80 a Rimini - e tre decessi

Covid: in Italia calano le vittime ma salgono ricoveri e intensive.

In Emilia-Romagna 555 i nuovi casi, con età media tra i 35 e i 36 anni. Tre i decessi in regione. 47 le terapie intensive, una in più di ieri, 387 – 11 in più – i ricoveri covid negli altri reparti. A Rimini 80 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A livello nazionale italiano sono 5.923 i positivi ai test, 23 le vittime, mentre ieri erano state 45. Continuano ad aumentare le terapie intensive: sono 472, 6 in più in un giorno, mentre nei reparti ordinari sono 3.767 i ricoverati e cioè 34 in più.

