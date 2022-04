AGGIORNAMENTO Covid: in Italia decremento di nuovi contagi e tasso di positività; 130 le vittime Da domani deciso allentamento delle restrizioni. Attesa, intanto, in Repubblica, per il prossimo bollettino

Circolazione virale ancora significativa a San Marino, stando ai dati degli ultimi giorni; con un sostanziale bilanciamento, tuttavia, fra nuovi casi e guarigioni. Tutto ciò in attesa del prossimo bollettino, con una costante attenzione alle ospedalizzazioni. Come avviene oltreconfine. 29 ricoveri in meno, rispetto a ieri, in Emilia-Romagna; di 5 unità il decremento nelle terapie intensive. 11, però, i decessi; uno dei quali nel Riminese, dove i nuovi contagi sono 289. Oltre 53.600, invece, nell'intero Paese: in calo, comunque; come il tasso di positività. 130 le vittime. Stando ad un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità il tasso di mortalità per Covid, in Italia, è di 9 volte maggiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con 3 dosi. Si è intanto alla vigilia di una nuova fase, dopo due anni di utilizzo serrato delle mascherine: da domani solo raccomandate nei luoghi chiusi; salvo alcuni ambiti, dove l'obbligatorietà è prorogata fino al 15 giugno. E' il caso di trasporti pubblici, cinema, teatri, palazzetti dello sport, discoteche, ospedali, RSA, musei, e scuole. Non sono mancate polemiche, ovviamente; ma gli esperti continuano a suggerire un approccio cauto. Nei luoghi di lavoro del settore privato saranno i protocolli aziendali a dettare la linea, mentre negli uffici pubblici la Ffp2 resta raccomandata per il personale a contatto con il pubblico e negli spazi comuni. Nuove regole per lo smart working, praticamente archiviata la stagione del Green Pass.

