Covid: in Italia le persone attualmente positive sono oltre 1 milione

Il bilancio odierno porta gli attuali positivi – in Italia - a 1.037.511. Quasi 72.000 i nuovi contagi; curva epidemica che cresce in modo esponenziale. 57 le vittime, nelle ultime 24 ore. Nei Pronto Soccorso tornano a vedersi casi di polmonite. In crescita i ricoveri, anche in intensiva. In Emilia-Romagna si registrano 6 decessi ed oltre 6.000 nuovi casi; 604 nel Riminese.

