Covid, in Italia oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime.

Oggi è la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. L'Oms, proprio alla viglia di questa giornata, ha dichiarato che il Covid è sul punto di diventare come un'influenza stagionale. Lo scorso fine settimana ha segnato tre anni da quando l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite definì per la prima volta la situazione come una pandemia. L'Oms si dichiara fiduciosa che l'emergenza finisca nel 2023.

A San Marino, in questi tre anni sono state complessivamente 23.663 le persone contagiate, 122 i decessi e quasi 200mila i tamponi effettuati. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Iss, al momento sono 35 le persone positive sul Titano, due delle quali si trovano ricoverate nelle stanze d'isolamento dell'Ospedale di Stato.

Si segnala un calo del 40% dei casi in un mese ma in Europa c'è una risalita del 20%. In Italia continua la flessione, con le terapie intensive della Lombardia che sono vuote per la prima volta in tre anni. "Tre anni fa – ricordano il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini – il nostro Paese ha affrontato il dolore della pandemia, che anche in Emilia-Romagna ha colpito molto duramente. Oggi vogliamo dedicare un pensiero a tutte le persone decedute a causa del Covid-19. Abbiamo il dovere di trasformare il dolore in memoria, dobbiamo continuare a investire sulla sanità pubblica".

