Covid, in Italia primi giorni senza green pass e obbligo di mascherine nei luoghi chiusi

Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, l'Iss ha rettificato la notizia di un nuovo decesso di persona positiva al Covid. La persona, uomo di 84 anni, è effettivamente deceduta, ma il tampone risultava negativo dal giorno prima, dunque non può più essere considerata persona positiva al Covid-19. I positivi attivi in territorio scendono a 301, 39 i nuovi casi, anche in ospedale i ricoverati calano a 9 di cui 2 in terapia intensiva. 99 le guarigioni.

In Italia primi giorni senza green pass e senza mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, eccetto che sui trasporti, nelle scuole, negli ospedali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi non all'aperto. La Fondazione Gimbe rileva una nuova discesa della curva dei contagi nell'ultima settimana, il presidente Cartabellotta specifica che “questo è un virus che non colpisce solo l'apparato respiratorio, il fatto che ci sia anche il Long Covid, effetti collaterali dopo la malattia, fa sì che sia meglio non prenderlo che prenderlo, anche quando si è vaccinati e si rischia meno la vita”. Anche l'epidemiologo Massimo Ciccozzi si dice d'accordo con la linea prudente sposata dal ministro Speranza: “E' vero che stiamo andando verso una endemizzazione del virus – spiega – ma è altrettanto vero che lo stiamo endemizzando grazie a mascherine e vaccini, altrimenti un virus come questo per non darci più fastidio in genere impiega 5 o 6 anni”.



E a proposito di vaccini, la Danimarca è il primo Paese al mondo a sospendere il suo programma di vaccinazione contro il Covid-19, perché a dire delle autorità il virus ora è sotto controllo. “La copertura vaccinale della popolazione danese è alta – dice l'autorità sanitaria in una nota – e l'epidemia si è fermata”. Anche l'Algeria è convinta di aver sconfitto la pandemia, lo ha scritto il presidente Tebboune, in un tweet che celebra la fine del Ramadan.