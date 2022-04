Covid: in Italia secondo giorno senza lo stato di emergenza

l'intervista a Gianni Rezza

Le maglie si sono allargate. Il Green pass base basta per le principali attività sociali e in alcuni casi non serve nemmeno più. Resta la mascherina al chiuso, almeno fino al primo maggio. Ma dal Ministero della Salute fanno sapere che è “molto difficile” che l'obbligo decada così presto. In Emilia Romagna oggi sono 4.600 i nuovi positivi e oltre 6.800 i guariti. Stabili le degenze in Rianimazione, +23 negli altri reparti. In Italia continua l'aumento dei ricoveri. "Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari è al 15,2% e in Terapia Intensiva è al 4,7% - riferisce Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute -. Con la fine dell'emergenza cambia la gestione della pandemia, ma il virus c'è sempre".

Decadono anche le norme per i prezzi calmierati in farmacia per mascherine chirurgiche, Ffp2 e tamponi per rilevare l'infezione da Covid 19. Da ora c'è quindi il rischio di un consistente aumento dei prezzi, avverte Federfarma. Sul fronte vaccini, l'infettivologo Bassetti riflette sulla quarta dose: “Si sta creando una pericolosa contrapposizione tra quello che è il ruolo della politica e quello dei tecnici”. All'estero, intanto, in Gran Bretagna, è arrivata una nuova ondata di contagi: quasi cinque milioni le infezioni, tanto che gli esperti hanno chiesto di reintrodurre i test gratuiti.

Nel video l'intervista a Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute