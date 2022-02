Covid, in Italia superati i 154mila decessi da inizio pandemia

In territorio c'è una lievissima risalita dei positivi attivi, a 314. 19 i nuovi contagiati; ormai da quasi una settimana resta ferma la situazione in ospedale, con 3 ricoverati. 311 le persone seguite a casa, 17 i guariti.

L'Ema ha dato via libera alla terza dose di vaccino per gli adolescenti dai 12 anni in su, inoltre raccomanda di estendere l'utilizzo di Moderna ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, che riceveranno circa metà della dose prevista per gli adulti. I dati della Fondazione Gimbe rispetto agli ultimi sette giorni vedono ancora una discesa dei contagi, anche se leggermente frenata rispetto alla settimana precedente. Il presidente Draghi ha confermato di non voler prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo: finiranno le zone a colori nelle Regioni, così come le quarantene e le mascherine Ffp2 nelle scuole, ma il Green Pass rafforzato resterà per gli over 50 fino a giugno. L'incremento odierno è di 46.169, 249 i decessi, che superano i 154mila totali (154.013).









In Emilia Romagna sono 2.753 i nuovi positivi, per un'incidenza del 12,6% sui tamponi eseguiti. Scendono di 6 le terapie intensive, sono 95 in tutta la Regione; 26 i decessi, uno anche in provincia di Rimini (un uomo di 91 anni), e dove i casi in più sono 255.

E mentre Buckingham Palace fa sapere che la Regina, 96 anni ad aprile, è ancora positiva al Covid e cancella gli impegni virtuali, è drammatica la situazione a Hong Kong, dove la nuova ondata di Covid sta provocando migliaia di contagi al giorno, al punto che il governo ha autorizzato l'arrivo urgente di medici e infermieri dalla Cina per evitare che il proprio sistema sanitario venga sopraffatto.