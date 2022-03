COVID-19 Covid, in Italia via il green pass dal 1° maggio. Lieve rialzo dei casi a San Marino

Continua il lieve rialzo dei casi a San Marino: oggi sono 36 i nuovi positivi che portano il totale dei casi attivi a 323. 16 i guariti da ieri. Stabile anche la situazione in ospedale dove si trova un paziente ricoverato in area medica.

In Italia intanto l'avvio della cabina di regia sul Covid. Le principali novità che emergono sono l'eliminazione dell'obbligo di super green pass sul luogo di lavoro per gli over 50, permane l'obbligo del certificato base. 'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa.

La novità più importante scatterà dal 1° maggio quando finirà l'obbligo del Green pass: secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi in mattinata si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. "L'attuale regime" sull'obbligo di mascherine, previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola - resterà in vigore fino al 30 aprile.

