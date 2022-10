CORONAVIRUS Covid, infezioni in aumento sia a San Marino sia in Italia Crescono le positività ma restano abbastanza stabili i ricoveri. Oltre confine l'Rt è tornato sopra la soglia epidemica

Crescono ancora i casi di infezione da Sars-CoV-2 a San Marino, tra il 3 e il 9 ottobre sono stati 222, per un tasso di positività settimanale rispetto ai tamponi eseguiti del 18,39%, in aumento rispetto alla settimana precedente che era del 16,76%. Anche i dati odierni rilevano una crescita di positivi attivi, 243, dunque 26 in più dall'ultima rilevazione, di cui 51 nelle ultime due giornate; 25 le guarigioni. Stabili i ricoveri a 3, nessuno in terapia intensiva. L'Iss ricorda che per entrare in qualsiasi struttura dell'Istituto sicurezza sociale, dunque non solo ospedale ma anche centri per la salute, farmacie e ambulatori, è necessario indossare la mascherina Ffp2 e mantenere il distanziamento. Anche in Italia casi in aumento, sottolinea il direttore della prevenzione del ministero della Salute, professor Rezza: la circolazione del virus cresce, con l'indice di trasmissibilità Rt tornato sopra la soglia epidemica. 15.089 i nuovi casi odierni, in diminuzione causa minor numero di tamponi, meno di 90mila, e 51 vittime. Le quarte dosi, in Italia, sono state fatte da oltre 3 milioni e mezzo di persone, pari al 18,35%, mentre a San Marino sono oltre 550.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione presso il ministero della Salute

