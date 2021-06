Covid, invariata la situazione sul Titano. Via libera dell'Ue al green pass

Restano ancora due i positivi attivi sul Titano: nessuna guarigione e nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Resta Covid free l'Ospedale di stato. Sul fronte vaccinazioni il totale delle dosi somministrate dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri è di 43.301 di cui 21.611 persone vaccinate con la prima dose e 21.690 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% sono maschi. 373 somministrazioni per i turisti.

Via libera definitivo intanto del Parlamento europeo al al certificato digitale Covid dell'Ue. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall'infezione. In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Un quadro comune dell'Unione europea renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l'Unione europea, oltre a prevenire frodi e falsificazioni. Il sistema si applicherà dal primo luglio 2021 e resterà in vigore per 12 mesi.