Covid, invariato il quadro sul Titano. Vaccinazioni: mancano 5mila persone all'appello

L'ospedale resta Covid Free: invariato il quadro, con nessun nuovo contagio e 19 positivi seguiti tutti a domicilio. Proseguono intanto le vaccinazioni: mancano ancora all'appello circa 5000 persone. Il Segretario alla Sanità si augura che chi non si è ancora vaccinato, ad esclusione naturalmente di chi non può farlo o che è stato contagiato recentemente, possa decidere di aderire alla campagna. “La cosa importante – ribadisce – è l'immunizzazione diffusa che possa garantire tranquillità proprio a coloro che non possono vaccinarsi".

