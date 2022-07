SANITÀ Covid: Iss potenzia servizio tamponi

Covid: Iss potenzia servizio tamponi.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha aumentato le giornate di effettuazione dei tamponi per la ricerca del Covid estendendo anche a tutti i sabati, l'esecuzione dei test. La disposizione - che segue le richieste avanzate dal Gruppo per le Emergenze, per potenziare l'esecuzione e refertazione dei tamponi - è vigore già dal 16 luglio scorso e resterà attiva fino al 14 agosto. "Voglio ringraziare tutto il personale dell'Istituto - osserva in una nota il direttore generale, Francesco Bevere - che in questo periodo di elevata circolazione del virus, ha sempre garantito la piena operatività dei servizi, anche ben oltre le ordinarie attività. Per tali ragioni, su mia indicazione e di intesa con il Segretario di Stato per la Sanità - conclude - il Comitato Esecutivo ha voluto attribuire un riconoscimento retributivo a chi effettuerà questo ulteriore impegno operativo, con il quale si continuerà a garantire tempestività di intervento anche nella presa in carico delle persone positive al virus".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: