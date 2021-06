Covid: Italia tutta in zona bianca, a San Marino resta un positivo in territorio Sempre in Italia cade l'obbligo delle mascherine all'aperto

La Valle d'Aosta si aggiunge alle altre Regioni italiane in zona bianca: da oggi tutto il territorio è dello stesso colore. Questo si traduce in minori limitazioni e in una maggiore libertà negli spostamenti e nella vita di tutti i giorni. E da oggi cade l'obbligo di mascherina all'aperto. Vanno comunque portate con se e indossate se si creano assembramenti, come nei mercati, nelle fiere e in altre situazioni in cui sono presenti molte persone. Raccomandato usarla soprattutto per soggetti fragili e per gli immunodepressi ed eventuali accompagnatori. Unica eccezione: Norcia, dove l'obbligo resta a causa dell'incidenza dei casi.

Dalle istituzioni l'invito è alla prudenza e alla cautela. Preoccupa, infatti, la variante Delta e si vuole scongiurare l'arrivo di un'eventuale nuova ondata che potrebbe tradursi in zone rosse limitate. 782 i nuovi casi di ieri e 14 le vittime in tutto il Paese. Il commissario all'emergenza Figliuolo lancia un appello ai ragazzi, perché tornino a divertirsi in modo responsabile e con il green pass per le discoteche. Obiettivo: 80% di vaccinati entro settembre.

A San Marino rimane un solo caso di positività e nessun nuovo contagio è stato rilevato nelle ultime ore. Il paziente è seguito in casa, quindi l'ospedale è Covid-free. Dal 21 al 27 giugno sono stati effettuati 459 tamponi, tutti con esito negativo. Una persona in territorio è in quarantena. 44.430 le vaccinazioni effettuate, di cui 22.108 persone con la prima dose e 22.322 anche con la seconda dose o dose unica. 882 le vaccinazioni effettuate ai turisti.

