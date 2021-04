Covid, l'appello dei medici Asmo: "Vaccinatevi, è obbligo morale verso gli 88 concittadini morti"

L'obiettivo è uscire dalla “fase drammatica che il Paese sta attraversando”. Il presidente dell'Associazione sammarinese medici ospedalieri, Antonio Battistini, è chiaro nel rivolgersi ai cittadini, affinché si vaccinino contro il Covid. E' soprattutto la fascia dai 18 ai 50 anni che sta aderendo in modo minore. Il virus non risparmia nessuno, ricorda Battistini, neanche i giovani. E mentre i medici si uniscono all'appello dell'Iss a vaccinarsi, nei punti di somministrazione si continua a lavorare in squadra, tra dottori, infermieri e volontari.

Nel servizio, le interviste a Antonio Battistini (presidente Asmo), Roberto Venturini (direttore Pronto Soccorso), Giancarlo Terenzi (volontario) e Claudia Silvagni (infermiera)

