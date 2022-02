Covid, l'Ue agli Stati membri: "Via restrizioni ai viaggi per i vaccinati"

Continua la discesa dei contagi in territorio, 317 i positivi attivi, 55 i nuovi casi ma sono ben 130 i guariti da ieri. Stabili da venerdì i ricoverati in ospedale che restano 3, nessuno in terapia intensiva. A domicilio sono dunque seguite 314 persone.

I ministri per gli affari europei hanno approvato raccomandazioni nelle quali invitano i Paesi Ue a revocare la restrizione temporanea dei viaggi per tutti i vaccinati, che abbiano tre dosi da non più di 270 giorni. Anche il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza grazie alla quale, dal 1 marzo, varranno le stesse regole sia per gli arrivi dai Paesi extra europei sia da quelli europei, dunque Green pass ottenuto con vaccinazione, guarigione o test negativo.

E' di 60.029 l'incremento odierno, per un tasso di positività del 9,9% sui tamponi eseguiti. Deciso calo di ricoveri ordinari (-299), scendono sotto 900 le terapie intensive (-32, 896 in totale) ma i decessi sono tantissimi, 322. In Emilia Romagna a due anni dal primo caso Covid in territorio, la Regione annuncia investimenti per oltre mezzo miliardo di euro in sanità, per nuove case della salute e ospedali di comunità, telemedicina, infrastrutture tecnologiche e digitali per ospedali moderni, sicuri e sostenibili, una sorta di piano “PNRR-salute”. Continua il calo dei contagi, 2.030 i nuovi positivi, mentre la decrescita nei reparti Covid è del 3% e dell'1% nelle terapie intensive. 29 i decessi, 1 anche a Rimini (un uomo di 88 anni) e dove si registrano 182 casi in più.

Anche la Scozia si accoda all'Inghilterra, dal 21 marzo via alle restrizioni, mascherine comprese, mentre il mini Green Pass vaccinale locale non sarà più richiesto dal 28 febbraio.