COVID-19 Covid: lieve aumento dei casi a San Marino, stabili i ricoveri

Covid: lieve aumento dei casi a San Marino, stabili i ricoveri.

Lieve aumento dei positivi attivi a San Marino rispetto all'aggiornamento di ieri: oggi si registrano 256 positivi attivi, 76 nuovi casi registrai nelle ultime 24 ore. 70 le guarigioni. Stabile la situazione in ospedale: 4 i ricoverati totali due di quali in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: