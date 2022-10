COVID Covid, lieve aumento dei casi a San Marino. Stabili i ricoveri

Covid, lieve aumento dei casi a San Marino. Stabili i ricoveri.

Continua la risalita dei contagi da coronavirus a San Marino: oggi, secondo quanto riportato del cruscotto ISS, sono 186 i positivi attivi in territorio, ieri erano 176. Sul fronte contagi sono 37 quelli in più da ieri, 27 le guarigioni. Stabile la situazione dei ricoveri che restano 5, 1 dei quali in terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: