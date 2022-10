Covid, lieve aumento dei casi a San Marino. Stabili i ricoveri

Lieve aumento dei casi Covid a San Marino che passano dai 247 di ieri ai 250 registrati oggi sul cofanetto Iss. 34 i nuovi guariti superati dai 37 nuovi casi. Restano 4 le persone ricoverate in ospedale, vuoto il reparto di terapia intensiva.

Intanto in Emilia Romagna via libera alla 5^ dose, raccomandata ai cittadini di 80 e più anni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone dai 60 anni in su con elevata fragilità. Su richiesta possono farla anche tutti gli over 60. Intanto in Regione i casi registrati oggi sono 4.133, 3.100 i guariti. Per quel che riguarda le ospedalizzazioni si registra una flessione di quelle nei reparti di terapia intensiva, mentre aumentano i ricoveri ordinari. 2 i decessi in Regione.