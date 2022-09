COVID Covid, lieve aumento dei positivi

Lieve aumento dei casi d coronavirus a San Marino che passano dai 67 totali di ieri ai 73 di oggi: 14 i nuovi positivi rilevati in 24 ore, 4 i guariti. Stabile a 1 il numero dei pazienti in area medica. Non si registrano nuovi decessi.

