Lieve calo nei positivi attivi a San Marino. L'aggiornamento da parte dell'Iss è arrivato in mattinata dopo che nella giornata di ieri non erano stati diffusi i dati. Sono 257 i positivi attivi totali: 76 i guariti, 62 i nuovi positivi. Scendono di uno i ricoveri: ora sono 8 le persone in ospedale, stabili a due i pazienti in terapia intensiva.