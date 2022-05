COVID-19 Covid, lieve calo dei positivi attivi a San Marino. In Italia 125 vittime nelle 24h

Covid, lieve calo dei positivi attivi a San Marino. In Italia 125 vittime nelle 24h

Lieve calo nei positivi attivi a San Marino. L'aggiornamento da parte dell'Iss è arrivato in mattinata dopo che nella giornata di ieri non erano stati diffusi i dati. Sono 257 i positivi attivi totali: 76 i guariti, 62 i nuovi positivi. Scendono di uno i ricoveri: ora sono 8 le persone in ospedale, stabili a due i pazienti in terapia intensiva.

Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece 125, rispetto a ieri 13 in meno. Il tasso di positività è al 14,5%, stabile rispetto al 14,7% di ieri. 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

