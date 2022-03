COVID-19 Covid, lieve calo dei positivi attivi. Stabile la situazione in ospedale

Aggiornamento Covid a San Marino. Lieve discesa dei positivi attivi che oggi sono 312. 63 i nuovi positivi rilevati da ieri come riportato oggi dal cruscotto dell'Iss. Restano 3 le persone positive al covid ricoverate in area medica. Resta vuoto il reparto di Terapia intensiva da malati Covid. Non si registrano nuovi decessi.

