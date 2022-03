COVID-19 Covid, lieve rialzo dei contagi per San Marino e Italia I dati della Fondazione Gimbe comunque sono incoraggianti: per la quinta settimana c'è un calo generalizzato. In Francia dal 14 marzo addio al Green Pass

A San Marino si rialzano a 236 i positivi attivi, con 31 nuovi casi rilevati. Stabili i ricoveri in ospedale, che rimangono 2, la terapia intensiva non ha malati Covid ormai da quasi due settimane. 15 i guariti, a domicilio seguite 234 persone. In Italia gli ultimi dati della Fondazione Gimbe sono incoraggianti, per la quinta settimana di seguito c'è un calo generalizzato di tutti gli indicatori, del 20% i ricoveri ordinari, del 21,1% le terapie intensive e del 18,6% i decessi. In diminuzione però anche i tamponi eseguiti. A Roma dal 7 marzo il vaccino Novavax sarà somministrato in farmacia. I contagi risalgono a 41.500, le terapie intensive scendono a 654, 27 meno di ieri, 185 i decessi. In Emilia Romagna sono 2.304 i nuovi positivi, risalgono di 6 le terapie intensive, ora a 69; 19 i decessi, 159 i casi di contagio rilevati a Rimini. E mentre in Francia il Green Pass sarà sospeso dal 14 marzo, e dallo stesso giorno non sarà più obbligatoria la mascherina al chiuso, che resta solo per i trasporti pubblici, la Spagna non pubblicherà più il bollettino giornaliero sui contagi da Covid, lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Carolina Darias. In Cina infine, ricercatori hanno sviluppato un anticorpo mRNA in grado di fornire una protezione a lungo termine contro Sars-CoV-2 nel test sugli animali, rappresentando una promettente terapia sugli anticorpi per i pazienti affetti da Covid-19.

