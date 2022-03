Lieve rialzo dei contagi in Repubblica: sono 220 i positivi attivi a San Marino, ieri erano 213. 57 le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore, 51 le guarigioni. Stabile la situazione in ospedale con un solo paziente ricoverato in area medica e la terapia intensiva covid free, già dal 17 febbraio scorso.