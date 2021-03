Covid, migliora la pressione sulla terapia intensiva. Sono 33 i nuovi positivi

L'andamento della pandemia in Repubblica. Le vaccinazioni - alla mezzanotte di ieri - hanno raggiunto quota 4.284. Sono dati tutto sommato confortanti quelli diffusi oggi dall'ISS; a partire dal lieve allentamento della pressione sulla terapia intensiva. Il livello di saturazione scende infatti all'83%, con 10 pazienti positivi al covid, in reparto. Un piccolo margine, dunque, seppure in un quadro di estrema criticità. Invariato invece il numero dei ricoverati in area medica: 15.

Nel frattempo – dopo il bollettino di ieri – continuano a ridursi leggermente i “casi attivi”. Sono 469, attualmente, le persone affette da coronavirus a San Marino; 444 delle quali seguite presso il proprio domicilio. E questo dopo le 38 guarigioni registrate ieri, a fronte di 33 nuove positività. 247 i tamponi effettuati. Fortunatamente, in questa occasione, non si sono verificati decessi.