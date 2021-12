Covid, morto un 86enne sammarinese. È record di positivi in un solo giorno

I dati a San Marino

Con l'ultimo decesso di ieri – un uomo di 86 anni – sale a 99, a San Marino, il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. I ricoverati totali in ospedale scendono a 27 – ieri erano 28 – ma aumenta al 58% la pressione sulla terapia intensiva dove si trovano 7 persone, una in più del giorno precedente ed hanno un'età che va da 46 a 65 anni. I positivi attivi scendono a 812 perché i guariti – ben 172 – superano i sia pur tantissimi nuovi contagi che in 24 ore sono stati 153. Capitolo vaccini: 709 le terze dosi somministrate in un giorno che portano il totale a 10.782. Dall'inizio di dicembre inoltre 365 i residenti che hanno scelto di avviare il ciclo vaccinale con la prima dose.

L'ISS annuncia intanto che nella giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, resteranno temporaneamente chiusi gli ambulatori di Montegiardino e Chiesanuova per fornire supporto all’attività del servizio Covid.