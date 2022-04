Covid, Muccioli: "Dalla prossima settimana quarta dose per over 85 e persone fragili"

Cresce il numero dei positivi a San Marino. Alla mezzanotte erano 634, 17 in più rispetto a ieri. Frutto del saldo fra 64 nuove positività e 47 guarigioni. Si registra anche un ricovero in più: da 6 a 7, di cui 3 nel reparto di terapia intensiva. Da inizio pandemia sono poco più di mille le persone reinfettate dal virus e guarite. Oggi, durante la riunione del gruppo per le emergenze, si è parlato di quarta dose booster, le cui vaccinazioni – annuncia il Direttore dell'Authority sanitaria Claudio Muccioli – saranno aperte dal 27 aprile per gli over 85 e per le persone fragili”.

Ancora caldo il tema delle mascherine al chiuso: mentre in Italia si attende che il Governo decida se fare cadere l'obbligo dal primo maggio, a San Marino il gruppo per le emergenze – da sempre perentorio sulla questione – si appella al senso civico, guardando a chi ha bisogno di una protezione ulteriore: “Quando sollecitiamo la politica sull'uso della mascherina, non pensiamo solo alle persone comuni ma anche alla popolazione più fragile, a chi ad esempio è affetto da tumori, e che deve frequentare i nostri ambienti di vita quotidiana. Più di una persona mi ha contattato – racconta Muccioli – chiedendo che nei luoghi chiusi si continui a indossare la mascherina, perché per chi è in terapia antitumorale anche il solo accedere ad una mensa può rappresentare un problema”.