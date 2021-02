Covid: nessun nuovo caso, quarantena per 18 bambini del Nido

Giornata da tre zeri quella di ieri: nessun nuovo caso di Coronavirus registrato in territorio e nessun decesso, ma allo stesso tempo zero guariti. 17 i tamponi effettuati: un numero molto minore rispetto alle altre giornate, come spesso avviene nel weekend.





Resta, così, fermo a 235 il totale degli attualmente positivi in Repubblica. Una situazione complessivamente stabile, dunque, dal lato dei contagi. Ma sale leggermente la pressione sulla struttura ospedaliera, con un nuovo ricovero. 19 i pazienti in ospedale: 12 si trovano nel reparto dedicato e 7 in terapia intensiva. Invariato, a livello numerico, lo stato della rianimazione, con la saturazione che resta al 58%. In isolamento a casa ci sono 216 soggetti. Fermo a 67 il numero dei decessi dall'inizio della pandemia.

Aggiornamenti anche dal mondo della scuola: 18 bambini dell'asilo nido La Coccinella, in Città, sono in quarantena dopo che un'educatrice è risultata positiva.