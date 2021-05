COVID-19 Covid, nessun nuovo caso sul Titano

Covid, nessun nuovo caso sul Titano.

Non si registrano nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore. 0 anche i guariti. Restano dunque 31 i positivi attivi sul territorio. Nessun paziente in terapia intensiva, mentre uno è ricoverato in ospedale dove da ieri è chiuso il reparto covid. Aperte le prenotazioni per vaccinare con una sola dose anche i guariti dal primo febbraio 2021 al 30 aprile, con inizio delle somministrazioni il 18 giugno. L'Iss invita a ritirare tessera vaccinale in ospedale, anche per attivare il fascicolo sanitario elettronico che sarà utile, in un secondo momento, ai fini della mobilità internazionale.

Seguiranno aggiornamenti.

