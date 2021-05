Covid, nessun nuovo caso sul Titano. Oltre 33 mila vaccinazioni

Non si registrano nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore su 96 tamponi effettuati. 0 anche i guariti. Restano dunque 31 i positivi attivi sul territorio. Nessun paziente in terapia intensiva, mentre uno è ricoverato in ospedale dove da ieri è chiuso il reparto covid.

Sul fronte vaccinazioni il totale di quelle somministrate in territorio è di 32.873 di cui 21.206 prime dose e 11.667 richiami. Il 52,7% dei vaccinati sono femmine, il 47,3% maschi. Ieri sono state vaccinate 12 persone con la prima dose e 973 con la seconda.

Aperte le prenotazioni per vaccinare con una sola dose anche i guariti dal primo febbraio 2021 al 30 aprile, con inizio delle somministrazioni il 18 giugno. L'Iss invita a ritirare la tessera vaccinale in ospedale, anche per attivare il fascicolo sanitario elettronico che sarà utile, in un secondo momento, ai fini della mobilità internazionale.