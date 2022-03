Covid, netto incremento in Italia. Al vaglio quarta dose anti Covid per popolazione anziana

La pandemia non molla la presa. Netto incremento in Italia: dal 16 al 22 marzo oltre mezzo milione, con un aumento del 32,4%. I contagi corrono in particolare nel Sud Italia, dove sono cresciuti del 42,2%; mentre il nord ovest, il nord est e il centro si attestano intorno al 30% e le isole al 17,7%. Emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Oggi riunione della commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco : all'esame, secondo quanto si apprende, è l'opzione della quarta dose vaccinale anti-Covid per la popolazione più anziana.