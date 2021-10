Covid: numeri in aumento in Italia, a San Marino due classi in quarantena

Oltre 5.300 casi in 24 ore, 33 vittime e un indice di positività all'1,1%, in aumento. Sono gli ultimi numeri del Covid in Italia. Una situazione comunque migliore rispetto ad altri Paesi europei, come spiega il Ministro della Salute. Allo stesso tempo, però, Speranza invita alla prudenza. Il rischio è di tornare verso una “recrudescenza epidemica”, si legge nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Perché si è vicini al raggiungimento delle soglie di allerta. Dal 6 al 19 ottobre, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari allo 0,96 e in “deciso aumento”. I ricoveri ordinari salgono, ma restano stabili le terapie intensive.

Nel frattempo, gli amministratori locali iniziano a temere per gli effetti di un eventuale peggioramento della situazione. Il Sindaco di Trieste, dopo la crescita dei contagi a livello locale, sta valutando se emanare un'ordinanza anti-assembramenti. “Se torniamo in zona gialla – dice – è un disastro per la città”.









Da ieri a San Marino – dove i casi totali sono 68 - è tornato l'obbligo di mascherina al chiuso. I protocolli per gli alunni delle scuole restano invece invariati. Al momento, sono due le classi in quarantena: una alle medie e una alle superiori. In caso di positività di uno studente, il tampone quest'anno viene eseguito a tutta la classe dopo 48-72 ore. Se si va in quarantena – che ora dura una settimana - i ragazzi e le ragazze seguono da casa in Dad. Se ad essere positivo al Coronavirus è solo un alunno, allora si sceglie la quarantena fiduciaria: studenti e insegnanti della classe vanno comunque a scuola, tenendo la mascherina, ma non possono fare altre attività durante la giornata. In generale, resta l'obbligo dei dispositivi di protezione in autobus, le ricreazioni separate e tutti quei comportamenti per evitare assembramenti a scuola.