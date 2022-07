COVID-19 Covid: numeri in calo a San Marino, ripristinate le visite ai degenti ricoverati 3 morti a Rimini

Covid: numeri in calo a San Marino, ripristinate le visite ai degenti ricoverati.

Pubblicato dall'Iss il quotidiano aggiornamento sull'andamento epidemiologico a San Marino. Scendono sotto quota 500 i positivi attivi che oggi sono 496. 89 i guariti da ieri che superano i 56 nuovi positivi. Due in meno anche i ricoverati presso l'Ospedale di Stato che si portano a 7. Non si registrano nuovi decessi.

Con il regolare calo dei casi attivi ad oggi - 21 luglio - sono state ripristinate le visite ai degenti ricoverati da parte dei familiari. É consentito giornalmente a un solo familiare per paziente ricoverato, e per un tempo massimo di 45 minuti, durante la fascia oraria mattutina compresa tra le 12:00 e le 13:00, oppure nella fascia pomeridiana compresa tra le 18:00 e le 19:00, con l'obbligo di indossare sempre mascherina FFP2.

Piccolo "giallo" tuttavia sulla questione delle visite ai degenti da parte dei familiari. In una nota, la Segreteria di Stato per la Sanità plaude alla modifica dei protocolli di accesso all'Ospedale di Stato e precisa che "la circolare che imponeva il divieto delle visite, non era stata in alcun modo condivisa con la stessa Segreteria di Stato, che si era da subito dichiarata contraria ad un tale provvedimento, emesso in una fase in cui non vigono misure restrittive al di fuori delle strutture dell’Istituto Sicurezza Sociale. Era stata nostra cura, dunque, contattare immediatamente il Direttore Generale, anch'egli all'oscuro del provvedimento adottato, - continua la Segreteria - per richiedere una revisione di tale circolare dispositiva. Siamo dunque soddisfatti – conclude la Segreteria - che le interlocuzioni avvenute su nostra richiesta abbiano portato ad un dietro front”.

In Emilia-Romagna si registrano 6.487 nuovi casi attivi con un aumento dei ricoveri nei reparti Covid con un 97,8% dei casi attivi a casa. Si registrano purtroppo 15 decessi, di cui tre a Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: