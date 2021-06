Covid, numeri invariati a San Marino. In Italia preoccupa la variante Delta

Numeri invariati sul fronte Covid a San Marino. Rimane una sola persona positiva al virus in territorio.

In Italia l'Rt nazionale resta stabile a 0,69 mentre continua costante la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure contro il Covid, che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto al 16,7 di 7 giorni fa. Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne il Molise, a rischio moderato. Questi i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia, ora all'esame della cabina di regia.

Tuttavia preoccupano i focolai della variante Delta segnalati anche in Italia, con maggiore trasmissibilità e la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Il monitoraggio dell' Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute chiede un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi, una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per evitare recrudescenze della pandemia.

A Sydney quattro quartieri sono in lockdown proprio per un focolaio di variante Delta e in Israele torna l'obbligo di mascherina al chiuso, a causa della risalita dei casi, oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta.