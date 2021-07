Covid: numeri stabili a San Marino, in Italia nuovo decreto sul tavolo del Governo

Numeri stabili sul fronte del contagio. Dopo l'aumento dei casi negli ultimi giorni sul Titano, è fermo a 10 il totale dei positivi in tutto il territorio. Nessun nuovo caso di Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore, dunque. I positivi sono tutti seguiti a casa. E l'ospedale resta libero da casi Covid. Nelle ultime ore le istituzioni sanitarie hanno reso noto che 6 di loro erano già vaccinati e 4 no.









In Italia, invece, i positivi stanno aumentando: 3.558 i casi relativi all'ultimo bollettino del Ministero della Salute. E 10 le vittime in un giorno. Salgono leggermente i ricoveri negli ospedali, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Al centro dell'attenzione, a livello politico, il nuovo decreto con i parametri di rischio per le Regioni e le disposizioni sul green pass. Il tema è sul tavolo del Governo. Non dovrebbero essere affrontate, in questo Consiglio dei Ministri, la questione dell'obbligo vaccinale ai docenti e del pubblico negli stadi. Ma si andrebbe verso l'estensione dello stato di emergenza fino a fine anno. Il commissario straordinario Figliuolo torna ad invitare la popolazione a vaccinarsi con entrambe le dosi. E' “l'antidoto più efficace”, dice Figliuolo, specie per “l'elevata contagiosità che ha mostrato la variante Delta”.