Covid: nuove regole dal primo maggio in Italia; si allentano le restrizioni.

Circolazione virale ancora significativa a San Marino, stando ai dati degli ultimi 7 giorni; con un sostanziale bilanciamento, tuttavia, fra nuovi casi e guarigioni. Nei giorni scorsi si era purtroppo registrato il 115esimo decesso da inizio pandemia. In attesa del prossimo bollettino, attenzione al fronte delle ospedalizzazioni: 10, stando all'ultimo aggiornamento, i ricoveri; di cui 3 in intensiva.

Nel frattempo in Italia – dove si conferma stabile il trend epidemico -, sta per aprirsi una nuova fase, dopo due anni di utilizzo serrato delle protezioni delle vie respiratorie. Dal I maggio cade infatti l'obbligo di indossare la mascherina, ma non dappertutto. Nei luoghi di lavoro del settore privato saranno i protocolli aziendali a dettare la linea, mentre negli uffici pubblici la Ffp2 resta raccomandata per il personale a contatto con il pubblico e negli spazi comuni. E nuove regole arrivano per lo smart working. Fra gli esperti continua a prevalere la cautela. All'Ospedale San Gerardo di Monza isolata per la prima volta, nel Paese, una nuova sottovariante di Omicron, la numero 4.

Si registra intanto un calo record dei contagi nel Regno Unito, a 4 mesi dalla revoca di ogni restrizione.

