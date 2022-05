Covid, nuove regole in Italia ma all'insegna della prudenza

Scendono i positivi attivi in territorio a 301, 39 i nuovi casi, in ospedale i ricoverati calano a 9 di cui 2 in terapia intensiva. 99 le guarigioni, 14 le quarantene. Su base settimanale il tasso di positività è stato del 16,57%, rispetto all'ultima rilevazione dunque stabile. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, l'Iss ha rettificato la notizia di un nuovo decesso di persona positiva al Covid. L'uomo, 84 anni, è effettivamente deceduto, ma il tampone risultava negativo dal giorno prima.

In Italia nuove regole, via il green pass e l'obbligo di mascherine al chiuso, anche se resta per trasporti, scuole, ospedali, cinema e teatri e per gli eventi sportivi non all'aperto. In tutti gli altri casi sono fortemente raccomandate, e l'epidemiologo Ciccozzi sposa la linea prudente voluta dal ministro Speranza: “Questo virus sta diventando endemico – spiega Ciccozzi – grazie a mascherine e vaccini, altrimenti dovremmo aspettare almeno 5 o 6 anni”. A proposito di vaccini, l'Associazione italiana calciatori comunica che il 98% dei giocatori in Italia si è vaccinato.

Non arriva a 19mila l'incremento (18.896), sempre per l'esiguo numero di tamponi della domenica, terapie intensive quasi stabili (368, +2), 124 i decessi. In Emilia Romagna 2.540 nuovi positivi, terapie intensive stabili, 11 i decessi (+148 casi di contagio a Rimini). La Danimarca è il primo Paese al mondo a sospendere il suo programma di vaccinazione contro il Covid-19, “la copertura vaccinale della popolazione danese è alta – dice l'autorità sanitaria – e il virus è sotto controllo”. Anche l'Algeria è convinta di aver sconfitto la pandemia, lo ha scritto il presidente Tebboune, in un tweet che celebra la fine del Ramadan.