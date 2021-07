Covid: nuovi casi ancora in aumento nel Riminese. In Regione si registra un decesso

Attesa, in Repubblica, per gli aggiornamenti che verranno diffusi domani, dopo il consueto stop del weekend. L'ultimo bollettino parlava di un totale di 15 positività, con l'Ospedale ancora totalmente Covid-free. Ma la ripresa dei contagi – ancora di piccola entità, stando ai numeri – è comunque da monitorare con massima attenzione, visto il dilagare – un po' ovunque – della variante Delta. Di forte rilevanza – per ovvi motivi - anche il dossier Green Pass, legato all'utilizzo dello Sputnik; Governo al lavoro per ottenere aperture da Roma, dopo la doccia gelata dei giorni scorsi. Nel frattempo si attende il via libera definitivo, dall'Unione Europea, al “lasciapassare sanitario” sammarinese; da definire – pare - solo dettagli tecnici. Una volta ottenuto l'ok, per i cittadini del Titano vaccinati Pfizer non vi sarebbe alcun problema di accesso nei locali al chiuso italiani. L'”equiparazione UE” comporterebbe anche l'immediato riconoscimento dei tamponi effettuati e delle guarigioni, con i benefici del caso.







Ieri migliaia di persone, in varie città italiane, avevano protestato contro le decisioni del Governo Draghi sull'obbligo del Green Pass a partire dal 6 agosto. E non sono mancati disordini a Roma, dove le forze dell'ordine sono intervenute anche con mezzi blindati per disperdere i manifestanti. Ad aderire alla mobilitazione – lanciata attraverso un tam-tam sui social - anche alcuni ristoratori, preoccupati per le ricadute economiche del provvedimento. Ma la scelta dell'Esecutivo pare abbia comunque prodotto l'effetto desiderato: boom di richieste di vaccinazioni, infatti, dopo il via libera al decreto. Secondo il Commissario per l'emergenza Figliuolo entro fine luglio sarà vaccinato il 60% degli over 12. Intanto in Italia si contano oltre 4.700 nuove positività e 7 vittime. Il tasso di positività sale al 2,7%. Stabili i ricoveri in Emilia-Romagna, dove si registrano un decesso e 565 nuovi casi. 90 nel Riminese; 53 dei quali asintomatici.