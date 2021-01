Covid: nuovo aumento dei contagi a San Marino con 56 casi, diminuiscono i ricoveri

2

Torna a crescere il numero dei contagi a San Marino. Sono 56 i casi rilevati con l'ultimo aggiornamento: dato più alto dal 28 dicembre a oggi. Il totale delle persone attualmente positive in territorio arriva così a 328. Allo stesso tempo, scende di 5 unità il numero dei ricoveri in ospedale che passano da 24 agli attuali 19. 10 pazienti si trovano nel reparto Covid e 9 in terapia intensiva. Cala leggermente proprio la pressione sulla rianimazione, ora satura al 75%. 309 persone si trovano in isolamento a casa. E i nuovi guariti sono 32. Rimane fermo il numero delle vittime, a 62 decessi dall'inizio della pandemia a oggi.