Covid: nuovo aumento dei contagi a San Marino con 56 casi, diminuiscono i ricoveri totali

Torna a crescere il numero dei contagi a San Marino. Sono 56 i casi rilevati: dato più alto dal 29 dicembre a oggi. Il totale delle persone attualmente positive in territorio arriva così a 329. Allo stesso tempo, scende di 4 unità il numero dei ricoveri in ospedale che passano da 24 agli attuali 20, in base agli ultimi aggiornamenti dei dati. 10 pazienti si trovano nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva. A questi si aggiunge un paziente non Covid nelle camere risveglio del blocco operatorio. La rianimazione è ora all'83% di saturazione. 309 persone si trovano in isolamento a casa. E i nuovi guariti sono 33. Rimane fermo il numero delle vittime: 62 dall'inizio della pandemia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: