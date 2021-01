Covid: nuovo aumento dei contagi. Pensionati Csu ancora preoccupati per gli anziani del Casale la Fiorina Allo stesso tempo diminuiscono i ricoveri nel reparto Covid in ospedale

Torna a crescere il numero dei contagi in territorio. Sono 56 i nuovi casi rilevati: dato più alto dal 29 dicembre e che si riferisce a 330 tamponi. Il tasso di positività sale al 16,97%. Ma scende la pressione a livello ospedaliero. Passano da 24 a 20, infatti, i ricoveri totali. 10 pazienti sono nel reparto dedicato e 10 in terapia intensiva. A questi si aggiunge un paziente non Covid nelle camere risveglio del blocco operatorio. La rianimazione è satura all'83%. In generale, 329 le persone attualmente positive e 309 quelle in isolamento a casa. 33 i nuovi guariti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel frattempo, l'attenzione dei sindacati resta alta sul Casale la Fiorina, dopo l'allarme lanciato di recente proprio dalla Csu per i decessi, legati al virus, di anziani seguiti nella struttura. Il sindacato ha già invitato a trasferire subito i contagiati in ospedale, anche se asintomatici. Solo due giorni fa un altro decesso: quello di una donna di 86 anni che era ricoverata nella struttura ospedaliera. Si avvicina l'incontro Governo-sindacati fissato il 7 gennaio proprio per trattare la questione.

Nel servizio, le interviste a Elio Pozzi (segretario Fups-Csdl) e ad Armando Stacchini (segretario Fnps-Cdls)

I più letti della settimana: