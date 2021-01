Covid, nuovo decesso a San Marino

Un nuovo decesso per Covid nelle ultime ore a San Marino. Emerge dal bollettino giornaliero a cura dell'Istituto di sicurezza Sociale. I deceduti salgono a 62 dall'inizio della pandemia. Per il resto i dati riflettono i numeri tipici delle giornate di festa, durante le quali generalmente si fanno tamponi solo in caso strettamente necessario: 3 i nuovi positivi rilevati (attualmente a san Marino sono 304 i positivi attivi) e 4 i guariti. 24 le persone ricoverate all'Ospedale di Stato, con una saturazione della terapia intensiva pari all'83%.