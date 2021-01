AGGIORNAMENTO Covid, nuovo decesso a San Marino; ad oggi sono 24 le persone ricoverate all'ospedale 62 i sammarinesi morti dall'inizio della pandemia

È una sammarinese di 86 anni, ospite della RSA La Fiorina, la persona deceduta all'Ospedale di Stato. Sale così a 62 il numero dei morti a San Marino dall'inizio della pandemia. 20 in questa seconda ondata, i cui numeri preoccupano proprio perché da luglio in poi il virus è riuscito ad entrare all'interno della residenza per anziani. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome degli operatori e della Segreteria alla Sanità, ha espresso sentimenti di vicinanza e cordoglio a familiari, parenti ed amici della donna.

Per il resto, i dati del bollettino riflettono i numeri tipici delle giornate di festa o del dopo fine settimana, durante i quali generalmente si fanno tamponi solo in caso strettamente necessario: 3 i nuovi positivi rilevati, su 27 tamponi, con una percentuale che scende all'11,11%, stabile il numero dei guariti, 24 le persone ricoverate all'ospedale di Stato: 14 si trovano nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva, cui si aggiunge un paziente non covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio. La saturazione del reparto è all'83%.

