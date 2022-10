Covid: nuovo decesso a San Marino. Ecdc: "Variante BQ.1 porterà aumento dei casi in Europa"

Nuovo decesso legato al Covid a San Marino: si tratta di un uomo di 92 anni. E' la 119esima vittima dall'inizio della pandemia in Repubblica. Da fine luglio non si registrava un decesso. In questo momento sono 236 le persone con il Coronavirus in territorio. 4 i ricoverati in ospedale. E nessuno è in terapia intensiva. Nei giorni scorsi l'arrivo sul Titano dei nuovi vaccini Pfizer realizzati anche per la variante Omicron e utilizzabili come dosi di richiamo.

In un periodo di apparente miglioramento della situazione pandemica le istituzioni scientifiche restano vigili. Nelle scorse ore la notizia di un caso di sotto-variante XBB in Abruzzo. L'Oms ha invitato a mantenere alta l'attenzione. In base ai primi dati, la sotto-variante ha una più alta capacità di eludere il sistema immunitario, ma non sembra causare forme più gravi di malattia. Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) prevede, poi, che in Europa la nuova variante BQ.1 porterà ad un incremento dei contagi. Anche in questo caso, non aumenterebbe la gravità dell'infezione.

Intanto, dati del contagio in chiaroscuro nell'intera Italia. Se l'incidenza settimanale dei casi Covid è in calo e l'indice di trasmissibilità Rt si mantiene sostanzialmente stabile (1,27 nel periodo 28 settembre-11 ottobre), salgono invece a 8 le Regioni e Province autonome con un'occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta del 15%. Tra queste ci sono le Marche. Migliore, invece, la situazione se si guarda alle Regioni/Province considerate “ad alto rischio” per una serie di fattori: passano da 8 a 3. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è stabile al 2,4%.