COVID-19 Covid: nuovo decesso sul Titano, arrivate nuove dosi Pfizer Da oggi possibile prenotare la vaccinazione per tutte le fasce della popolazione

Aveva 89 anni la sammarinese deceduta ieri in ospedale per motivi legati al Coronavirus. Aveva già ricevuto la prima dose di vaccino. E' l'86esima vittima dall'inizio della pandemia sul Titano. Allo stesso tempo, zero è il numero dei nuovi positivi, su 40 tamponi effettuati. 7 i guariti nell'ultima giornata. Ma aumenta lievemente la pressione in ospedale, con gli attuali 35 ricoveri. 27 persone sono seguite nelle stanze di isolamento e 8 in terapia intensiva che passa dal 58% al 67% di saturazione. Passando ai dati complessivi, il totale degli attualmente positivi scende a 366. 331 soggetti si trovano in isolamento a casa.

Sul fronte vaccinazioni, in mattinata la consegna di 1.170 nuove dosi di Pfizer-Biontech che si aggiungono alle 4.680 già ricevute a marzo. Per le prossime settimane, sono attese ulteriori forniture dello stesso siero. Alle 13 di oggi erano 17.358 le dosi somministrate; 8.028 persone hanno ricevuto la seconda dose. Finora, sono state inoculate 14.551 dosi di Sputnik e 2.807 di Pfizer.

Ed è boom di prenotazioni dopo l'apertura, oggi, delle adesioni per tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. Oltre 1000 le richieste nella sola mattinata. Moltissimi anche i frontalieri che negli ultimi giorni hanno contattato l'Iss per chiedere di vaccinarsi. Ma le istituzioni sanitarie tornano a ricordare che possono farlo solo gli assistiti Iss e che, quindi, non è possibile prenotarsi da fuori confine. La richiesta può essere fatta sul sito dell'ISS oppure telefonando al numero CUP dedicato (0549 994905).

