Record di nuovi positivi in 24 ore sul Titano: sono 153 in un solo giorno. Per fortuna il numero dei guariti è ancora superiore con 172 unità che portano il saldo dei positivi attivi a 812. Purtroppo si registra un nuovo decesso, il numero 99 dall'inizio della pandemia. Salgono a 7 i ricoveri in terapia intensiva satura oggi al 58%, 27 i ricoverati totali.