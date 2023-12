ISS Covid, oltre 100 i casi a San Marino: appello a vaccinarsi L'invito è a fare la somministrazione contro l'influenza e contro il covid prima del picco previsto a fine mese

Aumentano i casi di Covid a San Marino. Sono 109 i positivi attivi, 4 dei quali si trovano ora ricoverati all'Ospedale di Stato. Dopo aver somministrato oltre tremila vaccini antifluenzali, San Marino lancia un nuovo open day di immunizzazione: sarà il 14 dicembre, dalle 9 alle 16. Sullo sfondo i casi di influenza in aumento, che si sommano a quelli Covid. Dai medici l'appello a fare subito i vaccini, prima del picco, previsto tra fine dicembre e inizio gennaio. Il consiglio è di fare l'anti-Covid e l'antinfluenzale assieme.

In Italia i ricoveri per Covid continuano ad aumentare: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 25,3%. Si tratta per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari; solo il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia intensiva. I dati rivelano ancora una volta come negli ospedali solo il 26% sia ricoverato per Covid ovvero con sindromi respiratorie e polmonari mentre il 74% è ricoverato con Covid cioè in ospedale per curare altre malattie ma trovato positivo al coronavirus.

Convocata per domani una cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni Covid. A renderlo noto è il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell'andamento troppo contenute delle vaccinazioni e le possibili misure per il superamento dei problemi, come l'ipotesi di Open day nazionali. Si valuterà anche il quadro delle vaccinazioni anti-influenza.

