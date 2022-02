AGGIORNAMENTO Covid: oltre 400 guariti nel fine settimana a San Marino. In Italia allentamento delle restrizioni

Dopo l'ultimo picco di fine gennaio, continua a scendere la curva dei positivi attivi a San Marino, nonostante un lieve rialzo nell'ultima giornata. Sono 1204 i contagiati. Nel weekend 403 le guarigioni. I casi delle ultime 24 ore sono invece 17. Stabili le ospedalizzazioni: 17 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. Il tasso di positività su base settimanale è al 16,83%. Sono 18.808 le persone che hanno ricevuto la dose booster, pari al 62,13% della popolazione vaccinabile oltre i 12 anni.

In Italia, con una curva dei contagi che scende in circa due terzi delle province ma con un'incidenza ancora elevata, si allentano le restrizioni. Da oggi il green pass rafforzato per chi ha la terza dose diventa illimitato, così come per chi ha ricevuto due dosi e ha avuto il Covid. Le quarantene sono dimezzate a 5 giorni per i non vaccinati e, sul fronte Dad, quasi tutti gli studenti torneranno in classe. Da venerdì prossimo in zona bianca non serviranno più le mascherine all'aperto e riapriranno le discoteche, con super green pass e capienza al 50 per cento. In generale, il sistema della certificazione verde potrebbe ancora durare diversi mesi. Dalle istituzioni, resta l'invito ad essere prudenti.

[Banner_Google_ADS]



Nell'intero Paese, sono 41.247 i nuovi contagi e 326 le vittime. Scende il tasso di positività, ora al 10,47%. Nel frattempo, finisce in tribunale il caso di una famiglia che, per l'operazione chirurgica del proprio bambino a Bologna, si è opposta a trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid. E su una chat di area 'no vax' – per un'altra questione - compare un appello a dare fuoco alla Procura di Torino. Il messaggio è ora sotto la lente della Digos.

Tornando ai dati, in Emilia-Romagna 5.203 nuovi casi e 37 decessi. Nell'open day di sabato scorso, dedicato alla popolazione dai 5 ai 19 anni, effettuate oltre 7mila vaccinazioni da Piacenza a Rimini. Sul fronte scuola, la Regione recepisce le direttive ministeriali: per i vaccinati e i guariti, in caso di contatto con un positivo, non c’è più la quarantena ma solo l’auto-sorveglianza, cioè l’obbligo della mascherina ffp2 per 10 giorni e il tampone in caso di sintomi. La Prefettura di Rimini comunica che, dal 31 gennaio al 6 febbraio, sul territorio provinciale sono state sanzionate 10 persone per irregolarità legate al green pass e 74 per le disposizioni sulle mascherine.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: