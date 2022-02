Dopo l'ultimo picco di fine gennaio, continua a scendere la curva dei positivi attivi a San Marino. Nonostante un lieve rialzo nell'ultima giornata. Sono 1205 i contagiati in questo momento sul Titano. Nel weekend si sono registrate ben 401 guarigioni. I casi delle ultime 24 ore sono invece 17. Stabili le ospedalizzazioni: 17 le persone seguite in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. 1188 i soggetti in isolamento a casa.